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عربي-دولي

إشتباكات في السويداء... وهذا ما ستقوم به القوّات السوريّة خلال 48 ساعة

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:38
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اندلاع اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء.
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وأفادت وكالة "رويترز" أن  إسرائيل ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الـ 48 المقبلة. 
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