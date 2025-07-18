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عربي-دولي

في الضفة الغربية.. "مجزرة" إسرائيلية تطال قطيعاً من الأغنام!

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:15
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أقدم مستوطنون إسرائيليون على قتل 117 رأس غنم بمنطقة الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.
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وهاجم المستوطنون خياماً في منطقة المالح حيث جرى الاعتداء على سكانها، فيما تمت سرقة المواشي وقتل العشرات منها.
وفي السياق، قال مهدي دراغمة، رئيس مجلس الأغوار الشمالية، إن "مستوطنين إسرائيليين حاصروا أغناماً في منطقة الشك في الأغوار الشمالية، فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأساً من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي".

وذكر المتحدث أن الأهالي تمكنوا لاحقاً من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين، موضحاً أن الهجوم طال عائلات فلسطينية تعتمد على الثروة الحيوانية للعيش. (عربي21)
 
 
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