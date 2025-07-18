في الضفة الغربية.. "مجزرة" إسرائيلية تطال قطيعاً من الأغنام!

أقدم مستوطنون إسرائيليون على قتل 117 رأس غنم بمنطقة الأغوار الشمالية، المحتلة.

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وهاجم المستوطنون خياماً في منطقة المالح حيث جرى الاعتداء على سكانها، فيما تمت سرقة المواشي وقتل العشرات منها.

وفي السياق، قال مهدي دراغمة، رئيس مجلس الأغوار الشمالية، إن "مستوطنين إسرائيليين حاصروا أغناماً في منطقة الشك في الأغوار الشمالية، فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأساً من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي".



