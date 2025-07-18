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عربي-دولي
عن دروز سوريا.. ماذا قال مسؤول عسكري إسرائيليّ سابق؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
06:34
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قال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز
الأمن العام
في إسرائيل
(الشاباك)، إن
إسرائيل
تعيش وضعاً حساساً للغاية إبان الضربات التي شنتها ضد
سوريا
مؤخراً، من دون أن تفهم تعقيدات الوضع.
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وفي حديثٍ عبر شبكة "CNN" الأميركيّة، قال أيالون إن الإسرائيليين فهموا التدخل العسكريّ بسوريا على أنه دفاع عن بعض المجتمعات الدرزية التي تعرضت للهجوم، وأضاف: "علينا أن نفهم أن لدينا أقلية كبيرة من المواطنين
الدروز
في إسرائيل. نحن مدينون لهم؛ ونجد أنفسنا في وضع حساس للغاية. الآن، إنها مشكلة. من وجهة نظري الشخصية، أكره فكرة أن الطريقة الوحيدة لفهم الواقع والطريقة الوحيدة للتصرف هي استخدام القوة العسكرية".
وتابع: "أشعر أننا دخلنا فقط لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي نتحدثها، دون فهم مدى تعقيد الوضع".
وأكمل: "عليّ تذكير نفسي، وربما الجمهور.. الدروز، لديهم أقليات في
لبنان
وفي سوريا وفي إسرائيل وفي أماكن أخرى كثيرة، وعادةً ما يشعرون بالولاء للدولة، وللبلد الذي يعيشون فيه".
وتابع: "هناك 3 مجتمعات درزية رئيسية في سوريا، إحداها تعارض تدخلنا تماماً. لديها آلاف المقاتلين الموالين للرئيس السوري، وآخرين يطلبون مساعدتنا. لذا دخلنا من دون أن نفهم تعقيدات الوضع، وآمل أن نتمكن من إعادة النظر في أنفسنا. هناك مصلحة أميركية كبرى، ومصلحة تركية كبرى، وعلينا أن نجرب الدبلوماسية أيضاً، وهو أمر لم نجربه".
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