هل تستعدّ الولايات المتّحدة للحرب مع إيران؟... مسؤول يكشف معلومات إستخباراتيّة

قال مسؤول إيراني إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن تستعد للحرب مع بلاده.

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ونقلت قناة "برس تي في" عن مسؤول إيراني كبير لم تذكر اسمه، أن على أن تكون جاهزة لهذا الصراع بدلا من الانخراط في المحادثات.



وأضاف أن لدى معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المبادرات الدبلوماسية كغطاء للتحضيرات العسكرية، وأنه يتعين على طهران الاستعداد للصراع بدلا من الانخراط في المحادثات.

ووفقا لما ذكرته القناة، الخميس، عن المسؤول السياسي البارز: "تشير معلوماتنا الاستخباراتية إلى أن تسعى إلى المحادثات للتحضير للحرب، وليس من أجل السلام".



وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فلا نرى سببا لإضاعة الوقت، ونفضل التركيز على الاستعداد للصراع".

ونقلت عن المسؤول قوله إن إيران تعتقد أن "الغرض من المفاوضات هو نزع سلاح إيران لتعويض ضعف في الحرب المقبلة".



وأضاف: "أي جولة جديدة من المفاوضات يجب أن تتضمن ضمانات جدية وعملية لضمان ألا تكون العملية مجرد غطاء لخداع أمني".



وأوضح المسؤول شروط أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة، قائلا إن المناقشات يجب أن تتناول قضايا رئيسية مثل الترسانة النووية والتعويض عن الحرب الأخيرة.



وقال: "يجب أن نحصل على ضمانات بأن المبعوث الأميركي وسيط لحل النزاع، وليس مشعلا للحرب. تقديم مثل هذه الضمانات أمر صعب جدا، لكننا مستعدون لإعطاء الولايات المتحدة فرصة أخرى والاستماع إلى ما لديها في هذا الشأن ورؤية أفعالها العملية".