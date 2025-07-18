"حماس": إسرائيل تفشل يومياً بالتصدي لتكتيكات المقاومة رغم الحصار

قالت حركة " " في بيان، اليوم الجمعة، إن الحرب التي يشنّها الجيش على غزة تكشف عن فشله الذريع على مختلف المستويات، معتبرة أن ما يجري يمثل "منعطفًا تاريخياً في الصراع مع ، ومرآةً لهشاشة كيانها، وسط تصعيد عسكري وإنساني متواصل للشهر العاشر على التوالي".

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وقالت الحركة إنّ " تواصل إرباك حسابات الجيش الإسرائيلي من خلال ثباتها وتنوع تكتيكاتها التي تنتزع زمام المبادرة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تفشل يومياً في التصدّي لهذه التكتيكات رغم الحصار والتجويع".



واتهمت الحركة إسرائيل بارتكاب "جريمة متعمّدة ضد الإنسانية" عبر فرض المجاعة على القطاع، داعية إلى "تحرك شعبي ورسمي عاجل" على المستوى الإقليمي والدولي، لإنقاذ مئات الآلاف من السكان المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة.



وفي ملف الأسرى، أكدت حماس أن إسرائيل فشلت في تحرير أسراها بالقوة العسكرية، ولم يعد أمامها سوى التوجه إلى"صفقة تبادل وفق شروط المقاومة، وعلى قاعدة استرداد الحقوق الوطنية والإنسانية، وعلى رأسها رفع الحصار المفروض على غزة منذ سنوات. (عربي21)