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عربي-دولي

نداء من الأمم المتحدة لسوريا: لمحاسبة المتورطين بإنتهاكات السويداء

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:00
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طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات السورية بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء - جنوب سوريا.
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وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه "يجب وقف سفك الدماء والعنف"، داعياً إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى بين المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا في الجنوب الغربي، وعلى وسط دمشق.
 
 
 
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