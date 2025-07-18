نداء من الأمم المتحدة لسوريا: لمحاسبة المتورطين بإنتهاكات السويداء

طالبت ، اليوم الجمعة، السلطات بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات التي حصلت في مدينة - .

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وقال لحقوق الإنسان إنه "يجب وقف سفك الدماء والعنف"، داعياً إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى بين المدنيين في أعقاب الجوية على السويداء ودرعا في الجنوب ، وعلى وسط .