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إعتراف إيرانيّ: إسرائيل اخترقتنا

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:27
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كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب عن وجود عمليات اختراق في بلاده واختراق إيراني داخل إسرائيل.
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وأشار في مقابلة نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن هذه الأنشطة "كانت قائمة في السابق وستبقى مستمرة".
 
وحول أداء وزارة الاستخبارات في التعامل مع عمليات تجسّس واختراق من قِبل عملاء أجانب تستهدف المراتب العليا داخل الدولة، قال إن "الاختراق كان موجوداً دائماً، وسيبقى كذلك، تماماً كما أن لدينا اختراقاً داخل إسرائيل".
 
كما أوضح الوزير أن "ما يتعلق بالاختراق تُعلنه السلطة القضائية، فكل حالة تتعامل معها القوات المسلحة، أو قوات الأمن الداخلي، أو وزارة الاستخبارات، أو استخبارات الحرس الثوري، تُحال إلى القضاء الذي يصدر حكمه، وما يُعلن في الأخبار والمعلومات هو مستند، وليس ما يُتداول على شكل تصورات غير واقعية أو أخبار كاذبة".
 
وفي ما يتعلق بمدى توصل الوزارة إلى نتائج بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في المواقع العليا، أجاب خطيب بأن "الإنجازات يتم الإعلان عنها". (العربية) 
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