إعتراف إيرانيّ: إسرائيل اخترقتنا

كشف وزير الاستخبارات خطيب عن وجود عمليات اختراق في بلاده واختراق إيراني داخل .

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وأشار في مقابلة نشرتها وكالة "مهر" إلى أن هذه الأنشطة "كانت قائمة في السابق وستبقى مستمرة".

وحول أداء في التعامل مع عمليات تجسّس واختراق من قِبل عملاء أجانب تستهدف المراتب داخل الدولة، قال إن "الاختراق كان موجوداً دائماً، وسيبقى كذلك، تماماً كما أن لدينا اختراقاً داخل إسرائيل".

كما أوضح الوزير أن "ما يتعلق بالاختراق تُعلنه ، فكل حالة تتعامل معها القوات المسلحة، أو الداخلي، أو وزارة الاستخبارات، أو استخبارات ، تُحال إلى الذي يصدر حكمه، وما يُعلن في الأخبار والمعلومات هو مستند، وليس ما يُتداول على شكل تصورات غير واقعية أو ".

وفي ما يتعلق بمدى توصل الوزارة إلى نتائج بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في المواقع العليا، أجاب خطيب بأن "الإنجازات يتم الإعلان عنها". (العربية)