27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إعتراف إيرانيّ: إسرائيل اخترقتنا
Lebanon 24
18-07-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير الاستخبارات
الإيراني
إسماعيل
خطيب عن وجود عمليات اختراق في بلاده واختراق إيراني داخل
إسرائيل
.
Advertisement
وأشار في مقابلة نشرتها وكالة "مهر"
الإيرانية
إلى أن هذه الأنشطة "كانت قائمة في السابق وستبقى مستمرة".
وحول أداء
وزارة الاستخبارات
في التعامل مع عمليات تجسّس واختراق من قِبل عملاء أجانب تستهدف المراتب
العليا
داخل الدولة، قال إن "الاختراق كان موجوداً دائماً، وسيبقى كذلك، تماماً كما أن لدينا اختراقاً داخل إسرائيل".
كما أوضح الوزير أن "ما يتعلق بالاختراق تُعلنه
السلطة القضائية
، فكل حالة تتعامل معها القوات المسلحة، أو
قوات الأمن
الداخلي، أو وزارة الاستخبارات، أو استخبارات
الحرس الثوري
، تُحال إلى
القضاء
الذي يصدر حكمه، وما يُعلن في الأخبار والمعلومات هو مستند، وليس ما يُتداول على شكل تصورات غير واقعية أو
أخبار كاذبة
".
وفي ما يتعلق بمدى توصل الوزارة إلى نتائج بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في المواقع العليا، أجاب خطيب بأن "الإنجازات يتم الإعلان عنها". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مسيّرة إيرانية تخترق الأجواء الإسرائيلية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل (الحدث)
Lebanon 24
مسيّرة إيرانية تخترق الأجواء الإسرائيلية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل (الحدث)
18/07/2025 21:05:45
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إسرائيل أسقطت مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء الأغوار
Lebanon 24
بالفيديو... إسرائيل أسقطت مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء الأغوار
18/07/2025 21:05:45
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف اسرائيلي تاريخي: الأهرامات ليست لبني إسرائيل!
Lebanon 24
اعتراف اسرائيلي تاريخي: الأهرامات ليست لبني إسرائيل!
18/07/2025 21:05:45
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: اعتراف إسرائيل بتسليح عصابات في غزة يؤكد أنها تشرف على هندسة الفوضى والتجويع وسرقة المساعدات
Lebanon 24
حماس: اعتراف إسرائيل بتسليح عصابات في غزة يؤكد أنها تشرف على هندسة الفوضى والتجويع وسرقة المساعدات
18/07/2025 21:05:45
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عُرفت بـ"ديونيسيوس" عند الرومان.. حقائق مثيرة عن "السويداء"
Lebanon 24
عُرفت بـ"ديونيسيوس" عند الرومان.. حقائق مثيرة عن "السويداء"
13:00 | 2025-07-18
18/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟
12:51 | 2025-07-18
18/07/2025 12:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفتاة بالسويداء تحمل السلاح.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لفتاة بالسويداء تحمل السلاح.. شاهدوه
12:23 | 2025-07-18
18/07/2025 12:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفضيحة الكبرى للمدير وموظفته التي كانت بين ذراعيه... بيان من الشركة
Lebanon 24
بعد الفضيحة الكبرى للمدير وموظفته التي كانت بين ذراعيه... بيان من الشركة
12:10 | 2025-07-18
18/07/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"آلية الزناد" تهدد إيران.. ما هي قصتها؟
Lebanon 24
"آلية الزناد" تهدد إيران.. ما هي قصتها؟
12:00 | 2025-07-18
18/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
14:29 | 2025-07-17
17/07/2025 02:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
23:51 | 2025-07-17
17/07/2025 11:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
Lebanon 24
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
02:15 | 2025-07-18
18/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:20 | 2025-07-18
18/07/2025 01:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
07:19 | 2025-07-18
18/07/2025 07:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-07-18
عُرفت بـ"ديونيسيوس" عند الرومان.. حقائق مثيرة عن "السويداء"
12:51 | 2025-07-18
تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟
12:23 | 2025-07-18
فيديو لفتاة بالسويداء تحمل السلاح.. شاهدوه
12:10 | 2025-07-18
بعد الفضيحة الكبرى للمدير وموظفته التي كانت بين ذراعيه... بيان من الشركة
12:00 | 2025-07-18
"آلية الزناد" تهدد إيران.. ما هي قصتها؟
11:21 | 2025-07-18
عن المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار في غزة... هذا ما أعلنه "أبو عبيدة"
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
18/07/2025 21:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24