33 قتيلاً بسبب الصواعق الرعدية في الهند

بعدما اجتاحت عواصف عنيفة ، أفادت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة العشرات في ولاية بهار شرقي البلاد، بسبب الصواعق الرعديّة.

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وأوضحت أنّ معظم الضحايا من المزارعين والعمال. (ارم نيوز)