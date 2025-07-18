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عربي-دولي

33 قتيلاً بسبب الصواعق الرعدية في الهند

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:29
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بعدما اجتاحت عواصف عنيفة الهند، أفادت إدارة الكوارث عن مقتل 33 شخصاً وإصابة العشرات في ولاية بهار شرقي البلاد، بسبب الصواعق الرعديّة.
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وأوضحت أنّ معظم الضحايا من المزارعين والعمال. (ارم نيوز)
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