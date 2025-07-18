المستشار الألماني: الوضع في غزة يستدعي وقف إطلاق النار

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انتقد المستشار الألماني ميرتس تصرفات في .وقال ميرتس في المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي ببرلين، اليوم الجمعة، إن الأحداث في قطاع غزة «لم تعد مقبولة»، مضيفا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.وأشار المستشار إلى أن تقدّم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة أيضا.وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على ، مضيفا أن تشن حربا تنتهك القانون الدولي، ومشيرا في المقابل إلى أن إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات. (الشرق الأوسط)