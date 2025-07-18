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عربي-دولي

المستشار الألماني: الوضع في غزة يستدعي وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:40
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انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
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وقال ميرتس في المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي ببرلين، اليوم الجمعة، إن الأحداث في قطاع غزة «لم تعد مقبولة»، مضيفا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدّم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضا.

وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تشن حربا تنتهك القانون الدولي، ومشيرا في المقابل إلى أن إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات. (الشرق الأوسط)
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