لمراقبة حماس.. إليكم ما تقوم به إسرائيل في غزة خلف الكواليس

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(الشرق الأوسط)

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن أن الجيش يبني موقعاً جديداً ومنعزلاً يُطلق عليه اسم «إسرائيلا»؛ بهدف منع أي هجوم محتمل من تشنه حركة على غرار ما قامت به في 7 تشرين الأول 2023.ووفقاً للصحيفة، فإن الموقع مصمم ليكون خط دفاع أمامياً إضافياً؛ لمنع أي هجوم محتمل من الاقتراب من المناطق السكنية .ويوفر هذا الموقع، إلى جانب موقعين آخرين قريبين، إطلالةً استراتيجيةً على مرتفعات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومدينة غزة.وتنقل عن قائد «الكتيبة 969»، الذي عمل في بناء الموقع الجديد، قوله إن عملية البناء استغرقت بضعة أسابيع من قبل قواته؛ وكان ذلك بعد بضعة أشهر من طرد عناصر حماس في المنطقة.ومع ذلك، قال عدد من الجنود في الموقع الجديد إنهم يدركون أن رئيس الوزراء و«حماس» قد يعلنان عن وقف إطلاق نار جديد في أي يوم، بما في ذلك انسحابات غير متوقعة للجيش الإسرائيلي، وأضافوا أن هذا سيكون خارج عن سيطرتهم.ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي في آذار2024، أعلن أنه دمَّر 85 في المائة من أنفاق «حماس» الاستراتيجية في بعد 3 أشهر من القتال هناك.وأفادت مصادر في الجيش بأنه يبدو أن جميع أو معظم أنفاق «حماس» الاستراتيجية - التي تضم مصانع أسلحة وكبار القيادات ومراكز استخبارات واتصالات - قد دُمِّرت، وأن غالبية الأنفاق التي يتم العثور عليها وتدميرها في بيت حانون أو هذه الأيام هي أنفاق أصغر تُستخدَم للمناورة.