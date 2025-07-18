تحذير للركاب... عدوى خطيرة قد تُصيبكم داخل الطائرة

حذرت مضيفة طيران الركاب من ارتداء السراويل القصيرة (Shorts) أثناء ركوب الطائرة، وقالت إن ذلك يزيد من خطر الإصابة بـ"عدوى خطيرة".

وشاركت المضيفة شير كيلو مقطع فيديو على حسابها على "تيك توك"، وأوصت الركاب بتفادي ارتداء السراويل القصيرة، داعية إلى ضرورة حظرها.

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وذكرت أن مقاعد الطائرة تكون شديدة الاتساخ، وارتداء سروال قصيرة قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى "المكورات العنقودية".



وقالت: "أنا أؤمن بشدة بعدم ارتداء الشورتات أبدا، غير مسموح لكم بارتدائها، آسفة، إنها مقززة. جلدك يلامس المقعد، وهذا مقرف وقذر، وستصاب بعدوى".

وبدلا من ارتداء السراويل القصيرة، توصي شير بارتداء ملابس مريحة وعملية تغطي الجسم بالكامل.



وتنصح بارتداء السراويل الفضفاضة، والأحذية الرياضية، والقمصان البسيطة، أو الفساتين الطويلة لتفادي الإصابة بأي عدوى ولزيادة الراحة، خصوصا في الرحلات الطويلة. (سكاي نيوز عربية)