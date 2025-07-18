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عربي-دولي

سفيرة إسرائيليّة: أعدنا البرنامج الإيرانيّ 3 سنوات إلى الوراء

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:18
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أعلنت السفيرة الإسرائيليّة لدى روسيا سيمونا هالبرين أنّ "إسرائيل تعتقد أن الضربات الأخيرة على إيران، أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بما لا يقل عن عامين إلى 3 أعوام".
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وأشارت هالبرين إلى أنّ "إسرائيل ستكون مستعدة لاستئناف عمليتها العسكرية ضدّ إيران إذا رأت أنّ هناك خطراً في تطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية". (العربية)
 
 
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