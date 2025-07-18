سفيرة إسرائيليّة: أعدنا البرنامج الإيرانيّ 3 سنوات إلى الوراء

أعلنت السفيرة الإسرائيليّة لدى أنّ " تعتقد أن الضربات الأخيرة على ، أعادت البرنامج إلى الوراء بما لا يقل عن عامين إلى 3 أعوام".

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وأشارت هالبرين إلى أنّ "إسرائيل ستكون مستعدة لاستئناف عمليتها العسكرية ضدّ إيران إذا رأت أنّ هناك خطراً في تطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية". (العربية)