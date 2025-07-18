حريق يلتهم مركزاً تجارياً.. والتحقيقات تكشف المجهول

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يسعى مسؤولون جاهدين اليوم، لتحديد هويات 18 جثة، تم انتشالها من مركز تجاري اشتعل به النيران في ، وسط تحقيقات مستمرة بشأن سبب الحريق.وذكر مسؤول طبي ، أن الحصيلة النهائية للقتلى بلغت 63 شخصاً، بما في ذلك 18 جثة، لم يتسنَّ التعرف على هويتها بسبب شدة الحروق وستخضع لاختبارات (دي إن إيه).وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إنقاذ 45 شخصاً من المبنى المحترق.وذكرت مصادر طبية أمس، أن أكثر من 63 عراقياً لقوا حتفهم، وأصيب أكثرمن 50 آخرين جراء الحريق.وقال رئيس الحكومةإن «حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في ، والإهمال ذاته والتساهل في شروط المهنية»، مطالباً بعدم التساهل إزاء أي تقصير.