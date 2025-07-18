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عربي-دولي

حريق يلتهم مركزاً تجارياً.. والتحقيقات تكشف المجهول

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:35
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يسعى مسؤولون جاهدين اليوم، لتحديد هويات 18 جثة، تم انتشالها من مركز تجاري اشتعل به النيران في العراق، وسط تحقيقات مستمرة بشأن سبب الحريق.
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وذكر مسؤول طبي عراقي، أن الحصيلة النهائية للقتلى بلغت 63 شخصاً، بما في ذلك 18 جثة، لم يتسنَّ التعرف على هويتها بسبب شدة الحروق وستخضع لاختبارات الحمض النووي (دي إن إيه).

وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إنقاذ 45 شخصاً من المبنى المحترق.

وذكرت مصادر طبية عراقية أمس، أن أكثر من 63 عراقياً لقوا حتفهم، وأصيب أكثرمن 50 آخرين جراء الحريق.

وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إن «حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية»، مطالباً بعدم التساهل إزاء أي تقصير.
 
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