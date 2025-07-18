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عربي-دولي

طفل يُشعل مواقع التواصل الإجتماعيّ... والده توفي أمام عينيه

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:12
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لطفل يبكي بجوار جثة والده، الذي توفي في حادث دهس، في محافظة القليوبية.
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وبحسب رواد مواقع التواصل، رحل الوالد بينما كان ممسكا بيد طفله الصغير. (العربية)
 
 
 
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