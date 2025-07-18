23% فقط من الأميركيين يؤيدون بالكامل العمليات الإسرائيلية في غزة

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أظهر استطلاع جديد لشبكة « إن» تراجعاً ملحوظاً في دعم للإجراءات العسكرية في ، حيث قال 23% فقط إن هذه الإجراءات مبررة تماماً، مقارنة بـ50% في أكتوبر 2023 بعد هجمات «حماس» على . بالمقابل، ارتفعت نسبة الذين يرون أن الإجراءات غير مبررة أو مبررة جزئياً، مع زيادة واضحة بين والمستقلين.كما ارتفعت نسبة الأميركيين، لا سيما بين الديمقراطيين والشباب دون 35 عاماً، الذين يرون أن تقدم مساعدات عسكرية مفرطة لإسرائيل، حيث أن 59% من الديمقراطيين يعتقدون ذلك مقارنة بـ44% قبل عدة أشهر. و43% من الشباب يرون أنه يجب وقف المساعدات كلياً، و29% يرون ضرورة تقليلها.أظهر أيضاً تراجع الدعم لفكرة تولي الولايات المتحدة دوراً قيادياً في حل المشكلات الدولية، إذ يرى 56% أن لا ينبغي أن تتبنى هذا الدور، في مقابل 43% فقط يؤيدون ذلك، مما يعكس تغيراً في المزاج العام تجاه التدخل الأميركي بالخارج. (الشرق الأوسط)