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عربي-دولي

23% فقط من الأميركيين يؤيدون بالكامل العمليات الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:30
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أظهر استطلاع جديد لشبكة «سي إن إن» تراجعاً ملحوظاً في دعم الأميركيين للإجراءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قال 23% فقط إن هذه الإجراءات مبررة تماماً، مقارنة بـ50% في أكتوبر 2023 بعد هجمات «حماس» على إسرائيل. بالمقابل، ارتفعت نسبة الذين يرون أن الإجراءات غير مبررة أو مبررة جزئياً، مع زيادة واضحة بين الديمقراطيين والمستقلين.
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كما ارتفعت نسبة الأميركيين، لا سيما بين الديمقراطيين والشباب دون 35 عاماً، الذين يرون أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية مفرطة لإسرائيل، حيث أن 59% من الديمقراطيين يعتقدون ذلك مقارنة بـ44% قبل عدة أشهر. و43% من الشباب الديمقراطي يرون أنه يجب وقف المساعدات كلياً، و29% يرون ضرورة تقليلها.

الاستطلاع أظهر أيضاً تراجع الدعم لفكرة تولي الولايات المتحدة دوراً قيادياً في حل المشكلات الدولية، إذ يرى 56% أن أمريكا لا ينبغي أن تتبنى هذا الدور، في مقابل 43% فقط يؤيدون ذلك، مما يعكس تغيراً في المزاج العام تجاه التدخل الأميركي بالخارج. (الشرق الأوسط)
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