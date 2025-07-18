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عربي-دولي
بريطانيا تفرض عقوبات على "جواسيس" لروسيا
Lebanon 24
18-07-2025
|
10:32
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أعلنت
وزارة الخارجية البريطانية
، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات على 18 «جاسوساً» وثلاث وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية بناءً على اتهامات بـ«شنّ حملة خبيثة على الإنترنت لسنوات عدّة»، خصوصاً في
بريطانيا
.
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وجاء في بيان «الخارجية» أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية المعروف اختصاراً بـ(جي آر يو) «غالباً ما يلجأ إلى العمليات السيبرانية لنشر الفوضى والشقاق والاضطرابات في
أوكرانيا
وحول العالم مع تداعيات مدمّرة على العالم الفعلي».
وقال
وزير الخارجية
البريطاني
ديفيد لامي، في البيان: «جواسيس (جي آر يو) يشنّون حملة هدفها زعزعة الاستقرار في
أوروبا
، وتقويض سيادة أوكرانيا، وتهديد أمن المواطنين البريطانيين»، مشدّداً على أن «دعم بريطانيا وحلفائها لأوكرانيا وأمن أوروبا ثابت»، وفقاً لوكالة
الصحافة الفرنسية
.
(الشرق الأوسط)
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