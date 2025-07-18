بريطانيا تفرض عقوبات على "جواسيس" لروسيا

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أعلنت ، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات على 18 «جاسوساً» وثلاث وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية بناءً على اتهامات بـ«شنّ حملة خبيثة على الإنترنت لسنوات عدّة»، خصوصاً في .وجاء في بيان «الخارجية» أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية المعروف اختصاراً بـ(جي آر يو) «غالباً ما يلجأ إلى العمليات السيبرانية لنشر الفوضى والشقاق والاضطرابات في وحول العالم مع تداعيات مدمّرة على العالم الفعلي».وقال ديفيد لامي، في البيان: «جواسيس (جي آر يو) يشنّون حملة هدفها زعزعة الاستقرار في ، وتقويض سيادة أوكرانيا، وتهديد أمن المواطنين البريطانيين»، مشدّداً على أن «دعم بريطانيا وحلفائها لأوكرانيا وأمن أوروبا ثابت»، وفقاً لوكالة .