شارك في عملية "طوفان الأقصى".. اغتيال قيادي بارز في كتائب القسام

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أعلن بالتعاون مع جهاز عن اغتيال محمد غصين، قائد كتيبة الدرج والتفاح في ، الجناح العسكري لحركة " ".وجاء في بيان الجيش أن الغارة الجوية التي نفذت الأسبوع الماضي في منطقة الدرج والتفاح شرق مدينة غزة أسفرت عن استهداف غصين.وبحسب البيان، فإن "محمد غصين كان من بين العناصر الذين تسللوا إلى داخل في السابع من تشرين الأول خلال الهجوم الذي شنتّه حماس على المحاذية لقطاع غزة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى".وأضاف الجيش أن غصين لعب دورًا مركزيًا في التخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" استهدفت قوات الجيش خلال الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن اغتياله يمثل ضربة قوية للبنية العملياتية للكتيبة التي كان يقودها، وسيؤثر بشكل كبير على قدرتها في تنفيذ هجمات ضد القوات المنتشرة في القطاع. (روسيا اليوم)