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عربي-دولي

شارك في عملية "طوفان الأقصى".. اغتيال قيادي بارز في كتائب القسام

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:47
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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن اغتيال محمد غصين، قائد كتيبة الدرج والتفاح في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".
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وجاء في بيان الجيش أن الغارة الجوية التي نفذت الأسبوع الماضي في منطقة الدرج والتفاح شرق مدينة غزة أسفرت عن استهداف غصين.

وبحسب البيان، فإن "محمد غصين كان من بين العناصر الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول خلال الهجوم الذي شنتّه حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى".

وأضاف الجيش أن غصين لعب دورًا مركزيًا في التخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن اغتياله يمثل ضربة قوية للبنية العملياتية للكتيبة التي كان يقودها، وسيؤثر بشكل كبير على قدرتها في تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في القطاع. (روسيا اليوم)
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