إسرائيل تمنح الشرع مهلة أخيرة في السويداء... وتلوّح بالتدخل لحماية الدروز

تتابع عن كثب ما يجري في محافظة ، وسط تصاعد الاشتباكات بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر البدو. وبحسب ما نقلته هيئة البث "مكان" عن مصادر أمنية، منحت الرئيس السوري مهلة زمنية لضبط الأوضاع، ملوّحة بتدخل عسكري مباشر في حال تمّ رصد أي اعتداء من قبل قوات النظام على .

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وفي السياق نفسه، أفادت أن تل أبيب سمحت بشكل محدود بدخول قوات أمنية إلى السويداء خلال 48 ساعة، في إطار احتواء التصعيد، مع تشديد على رفض أي استهداف للمدنيين الدروز.



يأتي ذلك في أعقاب سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مواقع استراتيجية داخل ، أبرزها مبنى وقصر الشعب في العاصمة ، تحت شعار "حماية الدروز" و"الدفاع عن أمن إسرائيل". (روسيا اليوم)