Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تمنح الشرع مهلة أخيرة في السويداء... وتلوّح بالتدخل لحماية الدروز

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1393533-638884723269007605.jpg
Doc-P-1393533-638884723269007605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتابع إسرائيل عن كثب ما يجري في محافظة السويداء جنوب سوريا، وسط تصاعد الاشتباكات بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر البدو. وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر أمنية، منحت تل أبيب الرئيس السوري أحمد الشرع مهلة زمنية لضبط الأوضاع، ملوّحة بتدخل عسكري مباشر في حال تمّ رصد أي اعتداء من قبل قوات النظام على الدروز.
Advertisement

وفي السياق نفسه، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب سمحت بشكل محدود بدخول قوات أمنية سورية إلى السويداء خلال 48 ساعة، في إطار احتواء التصعيد، مع تشديد على رفض أي استهداف للمدنيين الدروز.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مواقع استراتيجية داخل سوريا، أبرزها مبنى هيئة الأركان وقصر الشعب في العاصمة دمشق، تحت شعار "حماية الدروز" و"الدفاع عن أمن إسرائيل". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أبي المنى: الدروز والسُنّة إخوة ولا يقبلون التطرف والدعوات لحماية اسرائيلية للسويداء تضرب تاريخنا وهويتنا
lebanon 24
19/07/2025 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأحداث الأخيرة.. إسرائيل تُرسل مساعدات إنسانية للدروز في السويداء
lebanon 24
19/07/2025 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تستهدف إسرائيل سوريا لحماية الدروز؟
lebanon 24
19/07/2025 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مهلة أخيرة لأصحاب البسطات في طرابلس
lebanon 24
19/07/2025 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2025-07-18
16:58 | 2025-07-18
16:19 | 2025-07-18
15:54 | 2025-07-18
15:10 | 2025-07-18
14:29 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24