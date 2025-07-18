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عربي-دولي
إسرائيل تمنح الشرع مهلة أخيرة في السويداء... وتلوّح بالتدخل لحماية الدروز
Lebanon 24
18-07-2025
|
14:42
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تتابع
إسرائيل
عن كثب ما يجري في محافظة
السويداء
جنوب سوريا
، وسط تصاعد الاشتباكات بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر البدو. وبحسب ما نقلته هيئة البث
الإسرائيلية
"مكان" عن مصادر أمنية، منحت
تل أبيب
الرئيس السوري
أحمد الشرع
مهلة زمنية لضبط الأوضاع، ملوّحة بتدخل عسكري مباشر في حال تمّ رصد أي اعتداء من قبل قوات النظام على
الدروز
.
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وفي السياق نفسه، أفادت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
أن تل أبيب سمحت بشكل محدود بدخول قوات أمنية
سورية
إلى السويداء خلال 48 ساعة، في إطار احتواء التصعيد، مع تشديد على رفض أي استهداف للمدنيين الدروز.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مواقع استراتيجية داخل
سوريا
، أبرزها مبنى
هيئة الأركان
وقصر الشعب في العاصمة
دمشق
، تحت شعار "حماية الدروز" و"الدفاع عن أمن إسرائيل". (روسيا اليوم)
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