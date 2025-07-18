منها عربية.. إسرائيل تطلب دعم واشنطن لإقناع هذه الدول باستقبال فلسطينيي غزة

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كشفت مصادر مطلعة أن مدير جهاز الموساد ، دافيد برنياع، زار هذا الأسبوع لطلب مساعدة أميركية في إقناع عدة دول بقبول استقبال مئات آلاف من ، في ظل التصعيد العسكري والدمار الواسع الذي يشهده القطاع.ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر أن برنياع أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بأن تستهدف بشكل خاص إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا كدول محتملة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.وأشار التقرير إلى أن الحكومة تصرّ على أن نقل الفلسطينيين سيكون "طوعياً"، في حين يصف خبراء قانونيون أميركيون وإسرائيليون هذه الخطوة بأنها تشكل "جريمة حرب"، بسبب الإكراه والضغط المحتملين على .وخلال اللقاء، عرض برنياع على المبعوث الأميركي إمكانية تقديم واشنطن حوافز لتلك الدول لمساعدتها على قبول الفلسطينيين، غير أن رد جاء "غير ملزم" ولم يتضح مدى استعدادها للتدخل فعلياً في الملف.ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من أو من الحكومات المعنية، فيما تعود جذور هذه الخطة إلى اقتراح سابق للرئيس الأميركي في شباط الماضي بنقل مليوني فلسطيني من غزة كجزء من خطة ، لكنها تراجعت بعد موجة اعتراضات عربية ودولية. (روسيا اليوم)