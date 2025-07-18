منها عربية.. إسرائيل تطلب دعم واشنطن لإقناع هذه الدول باستقبال فلسطينيي غزة

كشفت مصادر مطلعة أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي
، دافيد برنياع، زار واشنطن
هذا الأسبوع لطلب مساعدة أميركية في إقناع عدة دول بقبول استقبال مئات آلاف الفلسطينيين
من قطاع غزة
، في ظل التصعيد العسكري والدمار الواسع الذي يشهده القطاع.
ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر أن برنياع أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بأن إسرائيل
تستهدف بشكل خاص إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا كدول محتملة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية
تصرّ على أن نقل الفلسطينيين سيكون "طوعياً"، في حين يصف خبراء قانونيون أميركيون وإسرائيليون هذه الخطوة بأنها تشكل "جريمة حرب"، بسبب الإكراه والضغط المحتملين على سكان غزة
.
وخلال اللقاء، عرض برنياع على المبعوث الأميركي إمكانية تقديم واشنطن حوافز لتلك الدول لمساعدتها على قبول الفلسطينيين، غير أن رد الولايات المتحدة
جاء "غير ملزم" ولم يتضح مدى استعدادها للتدخل فعلياً في الملف.
ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض
أو من الحكومات المعنية، فيما تعود جذور هذه الخطة إلى اقتراح سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب
في شباط الماضي بنقل مليوني فلسطيني من غزة كجزء من خطة إعادة الإعمار
، لكنها تراجعت بعد موجة اعتراضات عربية ودولية. (روسيا اليوم)