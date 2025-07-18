صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل والقدس

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، برصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه منطقة وسط ، بما في ذلك .وأكد الجيش في بيان، أنّه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي "، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.ودعا الجيش المستوطنين إلى الالتزام بإرشادات ، بعدما تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد.وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجهات المختصة تتابع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحادث.