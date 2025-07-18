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صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل والقدس

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:54
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، برصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه منطقة وسط إسرائيل، بما في ذلك القدس.
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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

ودعا الجيش المستوطنين إلى الالتزام بإرشادات قيادة الجبهة الداخلية، بعدما تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجهات المختصة تتابع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحادث. 
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