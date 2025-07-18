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عربي-دولي

قلق من عمليات اختطاف.. الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من غزة

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:58
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تستعد إسرائيل لسحب جزء من قواتها من قطاع غزة في ظل مخاوف جدية من محاولة "حماس" تنفيذ عملية خطف جندي قبل أي تهدئة محتملة.
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وبحسب صحيفة "زمان يشيع" العبرية، أبلغ الجيش الإسرائيلي قيادته السياسية أنه لا يرى جدوى من مواصلة التقدم البري في القطاع، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستركّز على استكمال السيطرة على بيت حانون وجباليا، دون نية للتوغل في مناطق مثل مدينة غزة وخان يونس والمواصي ومخيمات الوسط، خشية تعريض حياة الأسرى للخطر.

وفيما تزداد الضغوط الأميركية لإنجاح مفاوضات التهدئة، نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية أن عائلات الأسرى تلقّت خلال الساعات الأخيرة إشارات إيجابية حول تقدّم مفترض في محادثات الصفقة الجارية في قطر. ومن المتوقع، بحسب التقارير، أن يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة خلال أيام لاستكمال التفاصيل.

في المقابل، أشارت مصادر في "حماس" إلى أن الخرائط الإسرائيلية الجديدة، والتي تتضمن انسحابات أوسع من شريط موراغ، قد تساهم في تهيئة "مناخ سياسي" ملائم، رغم استمرار وجود نقاط عالقة تحتاج إلى بحث معمّق.

وأعرب المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بولر، عن تفاؤله قائلاً: "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه في أي وقت مضى"، لكنه شدد على أن "تعنّت حماس" قد يكون العائق الأساسي في حال فشل التوصل إلى صفقة.

وأضاف: "إسرائيل قدمت تنازلات ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالخرائط، وإذا لم تتم الصفقة الآن، فستواصل عملياتها العسكرية كما اعتادت". (روسيا اليوم)
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