Advertisement

عربي-دولي

12 مليون لاجئ في خطر.. تحذير من الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-07-2025 | 17:02
A-
A+
Doc-P-1393630-638884815234353636.jpg
Doc-P-1393630-638884815234353636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تقليص الدول المانحة للمساعدات الخارجية، لأنه يحرم نحو 12 مليون لاجئ من إعانات إنسانية ضرورية.
Advertisement
 
وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد في تصريح لها: "وضعنا التمويلي حرج، ونخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص أجبروا على النزوح إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي نقدمها".

وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10.6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ.

وذكرت أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما فيها خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة في كثير من الدول منها السودان وتشاد وأفغانستان. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ قد يخسرون المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل
lebanon 24
19/07/2025 03:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا لبلدهم خلال السنوات الأخيرة
lebanon 24
19/07/2025 03:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من السودان يتجاوز 4 ملايين منذ بدء الحرب
lebanon 24
19/07/2025 03:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحرب في سوريا تسببت بنزوح نحو 7.4 مليون شخص داخل سوريا وما لا يقل عن ستة ملايين لاجئ غالبيتهم في تركيا والأردن ولبنان
lebanon 24
19/07/2025 03:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-18
16:19 | 2025-07-18
15:54 | 2025-07-18
15:10 | 2025-07-18
14:42 | 2025-07-18
14:29 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24