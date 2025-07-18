12 مليون لاجئ في خطر.. تحذير من الأمم المتحدة

حذرت ، اليوم الجمعة، من تقليص الدول المانحة للمساعدات الخارجية، لأنه يحرم نحو 12 مليون لاجئ من إعانات إنسانية ضرورية.

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وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد في تصريح لها: "وضعنا التمويلي حرج، ونخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص أجبروا على النزوح إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي نقدمها".



وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10.6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ.



وذكرت أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما فيها خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة في كثير من الدول منها وتشاد وأفغانستان. (الجزيرة نت)