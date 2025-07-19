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عربي-دولي
واضعة شروطها على الطاولة.. روسيا: التسوية في أوكرانيا مستحيلة
Lebanon 24
19-07-2025
|
00:24
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أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى
الاتحاد الأوروبي
أن التسوية في
أوكرانيا
مستحيلة دون اعتراف
بروكسل
بالأسباب الجذرية للصراع.
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وجاء في بيان البعثة: "من مصلحة الاتحاد
الأوروبي
التخلي عن نهج المواجهة الذي يعتمده".
كما تابع أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالواقع القائم والأسباب الجذرية للأزمة
الأوكرانية
، التي تقع مسؤولية إشعال فتيلها على عاتق بروكسل نفسها، وفق البيان.
وختم: "بدون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا".
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