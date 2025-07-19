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عربي-دولي

واضعة شروطها على الطاولة.. روسيا: التسوية في أوكرانيا مستحيلة

Lebanon 24
19-07-2025 | 00:24
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أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن التسوية في أوكرانيا مستحيلة دون اعتراف بروكسل بالأسباب الجذرية للصراع.
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وجاء في بيان البعثة: "من مصلحة الاتحاد الأوروبي التخلي عن نهج المواجهة الذي يعتمده".

كما تابع أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالواقع القائم والأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، التي تقع مسؤولية إشعال فتيلها على عاتق بروكسل نفسها، وفق البيان.

وختم: "بدون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا".
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