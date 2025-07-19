واضعة شروطها على الطاولة.. روسيا: التسوية في أوكرانيا مستحيلة

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى أن التسوية في مستحيلة دون اعتراف بالأسباب الجذرية للصراع.

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وجاء في بيان البعثة: "من مصلحة الاتحاد التخلي عن نهج المواجهة الذي يعتمده".



كما تابع أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالواقع القائم والأسباب الجذرية للأزمة ، التي تقع مسؤولية إشعال فتيلها على عاتق بروكسل نفسها، وفق البيان.



وختم: "بدون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا".