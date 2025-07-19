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عربي-دولي

بعد الحريق الذي ادى الى مقتل اكثر من 50 شخصاً.. السلطات العراقية تعلن نتائج التحقيقات الاولية

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:07
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أعلنت لجنة التحقيق في حادثة الحريق الذي التهم مول "هايبر ماركت" التجاري في محافظة واسط، فجر اليوم السبت، نتائج أولية أسفرت عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا عن العمل وتوقيف 3 ضباط جراء وجود تقصير واضح ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
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وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في بيان صحفي "أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".
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