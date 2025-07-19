بعد الحريق الذي ادى الى مقتل اكثر من 50 شخصاً.. السلطات العراقية تعلن نتائج التحقيقات الاولية

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أعلنت في حادثة الحريق الذي التهم مول "هايبر ماركت" التجاري في محافظة واسط، فجر اليوم السبت، نتائج أولية أسفرت عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا عن العمل وتوقيف 3 ضباط جراء وجود تقصير واضح ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.وقال العلاقات والإعلام في العميد ميري في بيان صحفي "أن اللجنة التحقيقية ، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة للقوات المسلحة قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".