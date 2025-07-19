بشأن "الجنائية الدولية".. هذا ما قررته قاضية أميركية

في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل ، أوقفت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى

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ووصفت توريسن، قاضية ، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.



وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب وكالة .