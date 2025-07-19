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عربي-دولي
بشأن "الجنائية الدولية".. هذا ما قررته قاضية أميركية
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:17
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في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره
ترامب
في السادس من شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات
المحكمة الجنائية الدولية
المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل
إسرائيل
، أوقفت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى
المحكمة الجنائية الدولية.
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ووصفت
نانسي
توريسن، قاضية
المحكمة الجزئية الأميركية
، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.
وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب وكالة
رويترز
.
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