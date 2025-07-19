ترامب يقاضي وول ستريت جورنال ومردوخ.. اليكم السبب

بعد فترة وجيزة من طلب من ، يوم الجمعة، رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين، حيث تسعى الإدارة لاحتواء التي اندلعت بعد إعلانها أنها لن تفرج عن ملفات إضافية من القضية، على الرغم من تعهدها السابق بذلك، رفع الرئيس الأميركي يوم الجمعة دعوى تعويض بقيمة 10 مليارات دولار ضد وقطب الإعلام ، بعد يوم من نشر الصحيفة قصة تتناول علاقاته بالملياردير المالي إبستين.

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ووعد برفع دعوى قضائية بعد أن وصفت صحيفة رسالة ذات إيحاءات جنسية قالت الصحيفة إنها تحمل اسم ترامب وكانت مدرجة في ألبوم عام 2003 لعيد ميلاد إبستين الخمسين. ونفى ترامب كتابة الرسالة، واصفا القصة بأنها "كاذبة، خبيثة، وتشهيرية".



وتتهم الدعوى، التي رفعت في المحكمة الفيدرالية في ميامي، الصحيفة ومراسليها بـ "نشر بيانات كاذبة ومسيئة ومهينة عديدة عن علم وبتهور"، والتي، كما تزعم الدعوى، تسببت في أضرار فادحة على المستوى المالي وعلى مستوى السمعة للرئيس.