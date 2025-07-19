Advertisement

عربي-دولي

بصواريخ باليستية.. هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكراني

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1393709-638885107328618556.jpg
Doc-P-1393709-638885107328618556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا إن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت مبكر من اليوم السبت ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان.
Advertisement

ولا تزال أعداد المصابين قيد الحصر بحسب تروخانوف الذي كتب على تطبيق تيليجرام "جميع فرق الطوارئ تعمل في حالة استنفار قصوى".

وأشار تروخانوف في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة تركزت على المدينة، التي تُعد هدفا متكررا للهجمات الروسية، لافتا إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق على الأقل.
وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت ألسنة اللهب تلتهم الطوابق العليا لأحد المباني بينما كانت فرق الطوارئ تحرك سلالم الإنقاذ القابلة للتمديد في المكان وتصاعد الدخان من النوافذ.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: هجوم روسي ليلي على عدة مدن أوكرانية بـ 363 مسيَّرة و8 صواريخ باليستية
lebanon 24
19/07/2025 10:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا
lebanon 24
19/07/2025 10:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: هجوم مركب ومتزامن من إيران واليمن بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات
lebanon 24
19/07/2025 10:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 213 مسيّرة هجومية روسية واعتراض 7 صواريخ خلال الليلة الماضية
lebanon 24
19/07/2025 10:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-07-19
03:29 | 2025-07-19
03:20 | 2025-07-19
03:20 | 2025-07-19
03:16 | 2025-07-19
03:04 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24