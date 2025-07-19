بصواريخ باليستية.. هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكراني

Advertisement

قال جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا إن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني المطل على في وقت مبكر السبت ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان.ولا تزال أعداد المصابين قيد الحصر بحسب تروخانوف الذي كتب على تطبيق تيليجرام "جميع فرق الطوارئ تعمل في حالة استنفار قصوى".وأشار تروخانوف في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة تركزت على المدينة، التي تُعد هدفا متكررا للهجمات الروسية، لافتا إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق على الأقل.