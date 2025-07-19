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عربي-دولي
المعلومات المتداولة "عارية عن الصحة".. العراق ينفي تورط سوريين في حريق الكوت
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:49
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نفت
وزارة الداخلية
العراقية
، اليوم السبت، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تورط أكثر من 30 سوريًا" في الحريق المأساوي الذي اندلع داخل مركز تسوق في مدينة
الكوت
،
مركز محافظة
واسط جنوبي
بغداد
.
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وجاء في بيان رسمي للوزارة: "تتابع وزارة الداخلية باهتمام بالغ ما يُتداول عبر بعض المنصات بشأن تورط مجموعة من السوريين، يُقدّر عددهم بأكثر من 30 شخصًا، في حادث الحريق المؤسف الذي وقع في
محافظة واسط
"، مؤكدة أن "هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق".
وأوضحت الداخلية أن "عدد السوريين الموجودين فعليًا في موقع الحادث هو 6 فقط، يعملون في هايبر ماركت الكوت، دخلوا
العراق
بشكل أصولي وشرعي، وجميع بياناتهم موثقة لدى الجهات الحكومية والاستخباراتية"، مضيفة أنهم "حاليًا يمثلون أمام اللجنة التحقيقية التي شكّلتها الوزارة".
ودعت وزارة الداخلية
وسائل الإعلام
والمدونين إلى "توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي تثير البلبلة وتربك الرأي العام"، مشددة على أن أي نتائج رسمية ستُعلن عبر القنوات الحكومية المعتمدة فقط.
ويُذكر أن حريقًا مروّعًا اندلع قبل أيام داخل مركز تجاري في الكوت، وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 69 شخصًا، في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق مسؤولين محليين، نتيجة وجود جثث لم يُجرَ انتشالها بعد من تحت الأنقاض.
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