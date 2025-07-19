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عربي-دولي

إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة مسؤول أممي رفيع.. وتحذيرات من تفاقم القيود الإنسانية في غزة

Lebanon 24
19-07-2025 | 02:01
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رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المنظمة الدولية، وسط تحذيرات من تزايد القيود على الوصول الإنساني إلى المدنيين المتضررين في قطاع غزة.
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وقالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم المكتب، إن تأشيرة ويتال لن تُمدد لما بعد شهر آب المقبل، مشيرة إلى أن القرار جاء مباشرة بعد تصريحات له في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام.

وأضافت أن الأمم المتحدة لاحظت مؤخراً تقليصاً في فترات تأشيرات موظفيها، إلى جانب رفض متكرر لطلبات دخول مقدّمة من عدة وكالات إلى قطاع غزة، فضلاً عن منع تصاريح الفلسطينيين من دخول القدس الشرقية.

ويتزامن هذا التطور مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي أعقب عملية عسكرية مفاجئة شنتها حركة "حماس" في تشرين الأول 2023، وأسفرت، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 250 رهينة.

في المقابل، تقول سلطات الصحة في غزة إن العمليات الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، وتسببت في نزوح جماعي شامل وأزمة جوع غير مسبوقة، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها تل أبيب بشدة وتعتبرها "منحازة".

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سجل نحو 900 حالة قتل قرب نقاط توزيع المساعدات وقوافل الإغاثة في غزة خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها، ما يفاقم القلق بشأن الوضع الإنساني ويزيد الضغوط على الجهات الدولية لإيجاد ممرات آمنة وفعالة للمساعدة.
 
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