في إيران.. اعتقال 87 عميلا لإسرائيل في هذه المحافظة

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اعتقلت شرطة محافظة لرستان، غربي ، أمس الجمعة، 87 عميلاً لإسرائيل في المحافظة وتم تسليمهم للسلطات القضائية.وقال قائد شرطة لرستان العميد يحيى إلهي، إنه "خلال الحرب المفروضة من قبل ، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة".وأوضح إلهي أن التهم لهؤلاء تشمل "إرباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات".وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب مع "شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة"، بحسب ما "إرنا".وأضاف أنه "على مدار 15 يوما، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة".يشار إلى أنه خلال الحرب ، أعلنت عن اعتقال جواسيس وعملاء وخلايا تابعة للموساد في أنحاء متفرقة من البلاد.(سكاي نيوز)