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عربي-دولي

بدء انتشار قوات الأمن السوري في السويداء.. وهذا ما دعا إليه الهجري

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:20
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عقب اشتباكات السويداء، بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في المحافظة لـ"حماية المدنيين ووقف الفوضى"، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السبت.
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وفي بيان نشره على "تلغرام"، قال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا "بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى".

في الوقت نفسه، دعا الزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري مجددا اليوم السبت، للاحتكام لصوت العقل لا السلاح.

وقال الهجري: نمد أيدينا لكل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية"، لافتاً إلى أن الدروز لم يكونوا يوما دعاة تفرقة وفتنة على حد تعبيره.

وشهدت محاور السويداء اشتباكات متقطعة،وفق ما أفادت "العربية".
 
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