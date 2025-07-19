بدء انتشار قوات الأمن السوري في السويداء.. وهذا ما دعا إليه الهجري

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عقب اشتباكات ، بدأت الانتشار في المحافظة لـ"حماية المدنيين ووقف الفوضى"، وفق ما أعلن المتحدث باسم السبت.وفي بيان نشره على " "، قال المتحدث باسم الداخلية البابا "بدأت بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى".في الوقت نفسه، دعا الزعيم الدرزي الشيخ مجددا اليوم السبت، للاحتكام لصوت العقل لا السلاح.وقال الهجري: نمد أيدينا لكل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية"، لافتاً إلى أن لم يكونوا يوما دعاة تفرقة وفتنة على حد تعبيره.وشهدت محاور السويداء اشتباكات متقطعة،وفق ما أفادت "العربية".