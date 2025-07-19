بعد إعلان براك.. الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء

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عقب الاشتباكات في ، أعلنت الرئاسة اليوم السبت وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك أن وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.وحذرت الرئاسة السورية في بيانها من أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيكون انتهاكا للسيادة.