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عربي-دولي

بعد إعلان براك.. الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:29
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عقب الاشتباكات في السويداء، أعلنت الرئاسة السورية اليوم السبت وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.  
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وحذرت الرئاسة السورية في بيانها من أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيكون انتهاكا للسيادة.

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