بينها عرقلة العدالة.. تهم جديدة ضد رئيس كوريا الجنوبية المعزول

وجهت السلطات الجنوبية، اليوم السبت، تهمًا جديدة للرئيس السابق المسجون يوغ، في إطار التحقيقات المتواصلة التي يجريها الخاص بشأن إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.

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وأوضح في إفادة صحفية أن التهم الجديدة تشمل إساءة لعرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم، إصدار أوامر بحذف سجلات رسمية، وعرقلة تنفيذ أوامر اعتقال.



ويخضع يون حاليًا للمحاكمة بتهمة ، وهي تهمة خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقد أُضيفت التهم الأخيرة منذ تعيين مدعٍ خاص في يونيو لتولي ملفات التحقيق المتعلقة به.