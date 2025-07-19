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عربي-دولي
بينها عرقلة العدالة.. تهم جديدة ضد رئيس كوريا الجنوبية المعزول
Lebanon 24
19-07-2025
|
04:31
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وجهت السلطات
الكورية
الجنوبية، اليوم السبت، تهمًا جديدة للرئيس السابق المسجون
يون سوك
يوغ، في إطار التحقيقات المتواصلة التي يجريها
المدعي العام
الخاص بشأن إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.
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وأوضح
مكتب المدعي العام
في إفادة صحفية أن التهم الجديدة تشمل إساءة
استخدام السلطة
لعرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم، إصدار أوامر بحذف سجلات رسمية، وعرقلة تنفيذ أوامر اعتقال.
ويخضع يون حاليًا للمحاكمة بتهمة
العصيان
، وهي تهمة خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقد أُضيفت التهم الأخيرة منذ تعيين مدعٍ خاص في يونيو لتولي ملفات التحقيق المتعلقة به.
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