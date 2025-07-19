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عربي-دولي

من بينهم طفل.. إصابة 19 شخصاً في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي في المانيا

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:35
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في حادثة مؤسفة، أصيب 19 شخصا في انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان "راينكيرمس" الشعبي بمدينة دوسلدورف الألمانية.
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وقال متحدث باسم الشرطة إن من المصابين طفلا واحدا على الأقل، مشيرا إلى أن 4 منهم إصاباتهم خطيرة.

وبحسب البيانات، انفجرت إحدى الألعاب النارية خلال عرض ضخم مساء أمس الجمعة على ارتفاع منخفض للغاية لأسباب غير معروفة. وتعتقد الشرطة أنه كان حادثا عرضيا.

وأنهى المنظمون الفعاليات مبكرا بعد الحادث، وكان من المفترض أن يظل المهرجان مفتوحا حتى ساعات الصباح الباكر.

وأعرب المنظمون في بيان عن أسفهم العميق إزاء الحادث.

وأوضح متحدث باسم المهرجان أنه يتعين الآن "مراجعة ما إذا كان تقليد عرض الألعاب النارية في المهرجان سيُجرى مواصلته العام المقبل".

ودفعت إدارة الإطفاء وخدمات الإنقاذ بحوالي 80 فردا من عناصرها إلى مكان الحادث. واستغرقت المهمة حوالي ساعتين. ونُقل آخر مصاب إلى المستشفى بعد حوالي ساعة من الحادث، وفقا لإدارة الإطفاء. وبحسب لمتحدث باسم المهرجان، لم يُنقل إلى المستشفيات سوى عدد قليل من المصابين.

وبدأ المهرجان قبل أسبوع، ويستمر حتى يوم غد الأحد.(العربية)

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