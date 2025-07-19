جديد "فيديو الخيانة".. تفاصيل تُكشف عن "العلاقة" المثيرة للجدل

كشفت صحيفة " ميل" تفاصيل جديدة عن واقعة ظهور الرئيس التنفيذي لشركة "Astronomer" آندي بايرون ورئيسة الموارد البشرية بالشركة كريستين كابوت، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولدبلاي".

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المشهد الذي جرى تناقله بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي دفع الشركة لفتح تحقيق داخلي بشأن السلوك المهني والالتزام الأخلاقي لاسيما في المناصب القيادية.





الصحيفة البريطانية قالت إنَّ كريستين متزوجة حالياً من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة مشروبات كحولية، ومقرها ، وأضافت: "بحسب وثائق عقارية رسمية تعود إلى كانون الثاني الماضي، فإن كريستين وأندرو كابوت لا يزالان متزوجين، حيث قاما ببيع عقار في مدينة واترتاون بقيمة 1.8 مليون دولار، كما اشتريا منزلا آخر بقيمة 2.2 مليون دولار في مدينة راي بولاية نيوهامبشر في فبراير الماضي، ما يؤكد استمرارية العلاقة الزوجية بينهما".

وذكرت الصحيفة أن "اللافت هو أنَّ كريستين ظهرت في صور عائلية العام الماضي وهي ترتدي خاتم الزواج أثناء حفل عيد ميلاد ابنة زوجها أندرو من زواجه الأول، لكنها لم تكن ترتديه خلال الحفل الأخير الذي شهد ظهورها المثير للجدل مع بايرون".





وكانت كريستين متزوجة سابقا من رجل يدعى كين ثورنبي، وتقدمت بطلب الطلاق في 2018، وتم الانفصال رسميا في 2020. أما زوجها الحالي أندرو كابوت، فقد تزوج مرتين سابقاً؛ حيث انتهى الزواج الأول سنة 2013، والثاني انتهى في 2018.

وفي الوقت ذاته، فإن آندي بايرون متزوج أيضاً، وقد لاحظ متابعون أن زوجته بايرون أزالت لقبه من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.