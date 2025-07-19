"تصعيد سوريا".. من المستفيد؟

تشهد الساحة الجنوبية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق يعيد إلى الواجهة سيناريوهات انفجار إقليمي واسع، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل النفوذ الروسي في ، وسط ضربات إسرائيلية متكررة وتلميحات بتورط قوى غربية، وفق ما نقل موقع "نيوز ري" الروسي.

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وقال الخبير السياسي الروسي ميخائيل تشيرنوف إن الاشت باكات الأخيرة بين بعض فئات الدروز والبدو تعود في جذورها إلى ما بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لكنها اليوم اتسعت بشكل غير مسبوق، مع دخول على الخط بذريعة حماية الدروز، ووجود تدخلات خارجية واضحة.

وأشار تشيرنوف إلى أن هذه الأعمال العسكرية لا تخدم أيّاً من الأطراف، سواء النظام السوري بقيادة الرئيس أحمد ، أو إسرائيل، أو ، موضحاً أن تمكنت من تحقيق جزء من أهدافها عبر المفاوضات، لكنها لم تستطع التخلي عن الدروز نظراً لأهميتهم في حساباتها الإقليمية.



وبحسب تشيرنوف، فقد طالبت منذ البداية بوقف القصف ، ما يعكس أن هذه الحرب لا تصب في مصلحتها أيضاً، بينما تظهر "بصمات بريطانية واضحة" في مجريات الأحداث، لا سيما في محافظة السويداء.



، حذّر عضو مجلس الدوما الروسي أناتولي واسرمان من أن هذه التطورات قد تكون مقدمة لحرب أوسع في ، معتبراً أن احتمال اندلاع حرب في هذه المنطقة يبقى قائماً دائماً.



وفي السياق ذاته، عبّر تشيرنوف عن قلقه من التهديدات المتزايدة التي تحيط بالقاعدة العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تتحول إلى هدف لهجمات إرهابية تسعى لجرّ إلى صدام مفتوح.



أما الباحث الروسي أندريه زيلتين، المتخصص في الشؤون العربية، فقد شدد على أن سوريا لا تزال تمثل قلب الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية تسعى لإعادة ترتيب علاقاتها مع السلطة الجديدة في دمشق، ما قد يؤدي إلى اندلاع "حدث بالغ الخطورة" في أي لحظة.



وفي قراءة معمّقة للمشهد، لفت تشيرنوف إلى أن تمكنت من استعادة دور محوري في الشرق الأوسط، وأصبحت "اللاعب الخفي" الذي يذكي الصراعات الإقليمية، في محاولة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية.



واعتبر أن تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط قد لا يتوقف عند حدود قيام كيانات كردية أو مناطق خاصة بالدروز، بل قد يشمل أيضاً إعادة رسم خارطة نفوذ القبائل البدوية، في إطار صراع جيوسياسي أوسع تديره لندن.



وختم تشيرنوف قائلاً إنَّ بريطانيا تراهن على استثمار حالة الفوضى في المنطقة لإعادة توزيع الموارد المالية والطبيعية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. (الجزيرة نت)