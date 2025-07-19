28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تصعيد سوريا".. من المستفيد؟
Lebanon 24
19-07-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الساحة
السورية
الجنوبية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق يعيد إلى الواجهة سيناريوهات انفجار إقليمي واسع، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل النفوذ الروسي في
سوريا
، وسط ضربات إسرائيلية متكررة وتلميحات بتورط قوى غربية، وفق ما نقل موقع "نيوز ري" الروسي.
Advertisement
وقال الخبير السياسي الروسي ميخائيل تشيرنوف إن الاشت
باكات الأخيرة بين بعض فئات الدروز والبدو تعود في جذورها إلى ما بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لكنها اليوم اتسعت بشكل غير مسبوق، مع دخول
إسرائيل
على الخط بذريعة حماية الدروز، ووجود تدخلات خارجية واضحة.
وأشار تشيرنوف إلى أن هذه الأعمال العسكرية لا تخدم أيّاً من الأطراف، سواء النظام السوري بقيادة الرئيس أحمد
الشرع
، أو إسرائيل، أو
الولايات المتحدة
، موضحاً أن
تل أبيب
تمكنت من تحقيق جزء من أهدافها عبر المفاوضات، لكنها لم تستطع التخلي عن الدروز نظراً لأهميتهم في حساباتها الإقليمية.
وبحسب تشيرنوف، فقد طالبت
واشنطن
منذ البداية بوقف القصف
الإسرائيلي
، ما يعكس أن هذه الحرب لا تصب في مصلحتها أيضاً، بينما تظهر "بصمات بريطانية واضحة" في مجريات الأحداث، لا سيما في محافظة السويداء.
من جهته
، حذّر عضو مجلس الدوما الروسي أناتولي واسرمان من أن هذه التطورات قد تكون مقدمة لحرب أوسع في
الشرق الأوسط
، معتبراً أن احتمال اندلاع حرب في هذه المنطقة يبقى قائماً دائماً.
وفي السياق ذاته، عبّر تشيرنوف عن قلقه من التهديدات المتزايدة التي تحيط بالقاعدة العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تتحول إلى هدف لهجمات إرهابية تسعى لجرّ
موسكو
إلى صدام مفتوح.
أما الباحث الروسي أندريه زيلتين، المتخصص في الشؤون العربية، فقد شدد على أن سوريا لا تزال تمثل قلب الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية تسعى لإعادة ترتيب علاقاتها مع السلطة الجديدة في دمشق، ما قد يؤدي إلى اندلاع "حدث بالغ الخطورة" في أي لحظة.
وفي قراءة معمّقة للمشهد، لفت تشيرنوف إلى أن
بريطانيا
تمكنت من استعادة دور محوري في الشرق الأوسط، وأصبحت "اللاعب الخفي" الذي يذكي الصراعات الإقليمية، في محاولة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية.
واعتبر أن تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط قد لا يتوقف عند حدود قيام كيانات كردية أو مناطق خاصة بالدروز، بل قد يشمل أيضاً إعادة رسم خارطة نفوذ القبائل البدوية، في إطار صراع جيوسياسي أوسع تديره لندن.
وختم تشيرنوف قائلاً إنَّ بريطانيا تراهن على استثمار حالة الفوضى في المنطقة لإعادة توزيع الموارد المالية والطبيعية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟
Lebanon 24
من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟
20/07/2025 08:07:18
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
Lebanon 24
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
20/07/2025 08:07:18
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المستفيدين من برنامج أمان.. هذا الخبر يهمكم
Lebanon 24
إلى المستفيدين من برنامج أمان.. هذا الخبر يهمكم
20/07/2025 08:07:18
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار
Lebanon 24
مرقص: الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار
20/07/2025 08:07:18
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
00:51 | 2025-07-20
20/07/2025 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
Lebanon 24
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
00:34 | 2025-07-20
20/07/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
Lebanon 24
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
23:57 | 2025-07-19
19/07/2025 11:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟
23:41 | 2025-07-19
19/07/2025 11:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
23:17 | 2025-07-19
19/07/2025 11:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:51 | 2025-07-20
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
00:34 | 2025-07-20
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
23:57 | 2025-07-19
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
23:41 | 2025-07-19
زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟
23:17 | 2025-07-19
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
14:58 | 2025-07-19
تركيا تنفي استهداف الطائفة الدرزية في سوريا
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24