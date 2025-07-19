لماذا عبر عشرات الإسرائيليين الحدود إلى قرية درزية في سوريا؟

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كشف الجيش اليوم، أن عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود مع إلى مجدل شمس، وهي قرية درزية في هضبة التي تحتلها .وأضاف أن الإسرائيليين تصرفوا بعنف ضد القوات ، أثناء محاولتها فض تجمع في المنطقة خلال الليل.وكان قد حضر في الأيام الماضية إلى المنطقة الحدودية في مجدل شمس، عدد من الوجهاء المحلّيين والشخصيات بلباسهم التقليدي ونساء ارتدينَ أغطية بيضاء على رؤوسهن، وذلك بهدف الاطّلاع على الأجواء من الناحية .(الشرق الأوسط)