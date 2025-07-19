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قيادة الجيش: استعادة الخرطوم من الدعم السريع كانت المهمة الأصعب

Lebanon 24
19-07-2025 | 08:05
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قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق إبراهيم جابر، إن التحدي الأكبر كان يتمثل في طرد قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتركز على مواجهة تحديات تجهيز الخدمات وإعادتها.
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وأوضح في تصريحات  اليوم السبت، أن الخرطوم كانت الأكثر تضرراً من الخراب، مؤكداً أنه تم وضع خطة لتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأشار جابر إلى أن الجهود تتركز حالياً على إصلاح قطاعات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.

كما أكد أنه سيتم التعامل بحزم مع حاملي السلاح غير المقنن، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات بحق كل من لم يسلم سلاحه طوعاً. (العربية)
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