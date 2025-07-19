Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب إلى الدوحة مجددًا... جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1393874-638885347352134891.png
Doc-P-1393874-638885347352134891.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وفدًا إسرائيليًا سيزور الدوحة هذا الأسبوع بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، وذلك لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
Advertisement


وأوضحت الصحيفة أن الوفد قد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك.


ويأتي هذا التحرك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل المفاوضات غير المباشرة، وسط وساطة أميركية وقطرية، تتناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، الملف الإنساني، والصفقات المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.


 
مواضيع ذات صلة
انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر من "دون نتائج"
lebanon 24
19/07/2025 19:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة (العربية)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس : مستعدون للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف
lebanon 24
19/07/2025 19:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: ستكون هناك جولة ثانية من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
lebanon 24
19/07/2025 19:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-19
12:00 | 2025-07-19
11:54 | 2025-07-19
11:43 | 2025-07-19
11:30 | 2025-07-19
11:16 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24