تل أبيب إلى الدوحة مجددًا... جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة

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وأوضحت الصحيفة أن الوفد قد يضم وزير رون ديرمر، ورئيس جهاز دادي برنياع، ورئيس تساحي هنغبي، إلى جانب رئيس جهاز .ويأتي هذا التحرك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل المفاوضات غير المباشرة، وسط وساطة أميركية وقطرية، تتناول مستجدات الأوضاع في ، الملف الإنساني، والصفقات المحتملة بين وحركة .