قبل أي مفاوضات… هذا ما تطلبه إيران من واشنطن

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(الشرق الأوسط)

نقل التلفزيون الرسمي اليوم (السبت) عن قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إذا قام الأميركيون بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات على منشآت نووية في الشهر الماضي.وقال إن إيران لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتأكد من جديّتها الحقيقية في التوصّل إلى اتفاق يُحقق الفائدة للطرفين.وأوضح الوزير الإيراني قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة».