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عربي-دولي

قبل أي مفاوضات… هذا ما تطلبه إيران من واشنطن

Lebanon 24
19-07-2025 | 08:43
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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (السبت) عن عباس عراقجي وزير الخارجية قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا قام الأميركيون بتعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات على منشآت نووية في الشهر الماضي.
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وقال عراقجي إن إيران لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتأكد من جديّتها الحقيقية في التوصّل إلى اتفاق يُحقق الفائدة للطرفين.

وأوضح الوزير الإيراني قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة».
(الشرق الأوسط)
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