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عربي-دولي
عن أحداث السويداء.. هذا آخر ما أعلنته الداخلية السورية
Lebanon 24
19-07-2025
|
08:47
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بعد الأحداث الأخيرة، أكدت
وزارة الداخلية
السورية
انتشار
قوى الأمن الداخلي
في
السويداء
لتأمين المدنيين المحررين وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المحافظة.
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وقال المتحدث باسم الداخلية السورية
نور الدين
البابا: "قوى الأمن الداخلي بدأت بالانتشار في السويداء بتوجيه رئاسي عقب جهود بطولية للعشائر في تحرير مدنيين من عصابات منفلتة".
وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي بدأت الانتشار في المحافظة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية في المحافظة.
ولفت في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" إلى أن الانتشار يأتي تمهيدا لعودة الدولة بمؤسساتها الشرعية إلى محافظة السويداء وإنهاء حالة الفلتان الأمني والفوضى.
وتابع: "يهدف الانتشار لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك قوى وطنية تعمل مع الحكومة السورية لتنفيذ بنود الاتفاق كما أن هناك تعاونا كبيرا من العشائر مع الحكومة السورية".
وأضاف: "سيتم فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين والمحاصرين وهناك اتفاق على عودة دخول
مؤسسات الدولة
إلى السويداء وهناك توافق كبير في النقاط المختلف عليها في المحافظة كما أن العشائر تتعاون مع مؤسسات الدولة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار".
ونشرت
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
" فيديو يوثق انتشار
قوات الأمن
الداخلي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
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