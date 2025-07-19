إرشادات سفر جديدة من واشنطن ولندن تخص مصر

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رحب المتحدث الرسمي باسم بقرار تحسين مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر، ورفعها إلى المستوى الثاني، لتصبح على قدم المساواة مع دول مثل وألمانيا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "إيجابية ولافتة".كما أعرب المتحدث عن ترحيبه بالخطوة المماثلة التي اتخذتها ، والتي قامت بتحديث إرشادات السفر إلى مصر ورفعتها إلى المستوى الثاني أيضاً، مشيراً إلى ما تضمنه التحديث من إشادة بزيارة نحو مليون سائح بريطاني لمصر سنوياً، بما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.وأكد المتحدث الرسمي أن هذه التعديلات تأتي في سياق اتصالات مكثفة أجرتها ، وسفاراتها في الخارج، خلال الفترة الماضية، مع عدد من الدول، في إطار الجهود المبذولة لدعم وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر.