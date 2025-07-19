الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في نجران وتوضح الأسباب

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أعلنت ، السبت، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا"، بحق مواطن في منطقة نجران، بحسب بيان للوزارة نشرته "واس".وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (عيظه بن مبخوت الصيعري)، سعودي الجنسية، على تلقي الحشيش المخدر".وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضلٍ من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من ، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا"، بحسب ما أورد البيان.وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تمّ تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (عيظه بن مبخوت بن علي الصيعري)، سعودي الجنسية، السبت، 24/ 1/ 1447 هجرية، الموافق 19/ 7/ 2025 ميلادية بمنطقة نجران"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".