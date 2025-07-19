الدنمارك تواصل دعم أوكرانيا بنقل مصانع أسلحة إليها

Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة "بيرلينغسكه" الدنماركية، أكد بولسن أن هذه الخطوة تمثل هدفًا طموحًا يسعى لتحقيقه، مشيرًا إلى أن نقل هذه المصانع سيسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للدنمارك، بالإضافة إلى دعم سلاسل التوريد العسكرية لأوكرانيا.وأوضح أن هذه المصانع بعضها سيقع في مدينة أودنسه، حيث تم مؤخرا إنشاء مركز دنماركي للطائرات المسيّرة.ولفت إلى انه هذه المصانع ستتنوع في تخصصاتها، لكنها ستركّز على تلك القادرة على المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في تحديث الجيش الدنماركي، معتبرا أن الدنمارك ستتمكن خلال سنوات قليلة من بناء قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الأسلحة إلى الحلفاء.