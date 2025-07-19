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الدنمارك تواصل دعم أوكرانيا بنقل مصانع أسلحة إليها

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:25
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أعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، أن بلاده تخطط لنقل ما بين 3 إلى 5 مصانع أسلحة أوكرانية إلى الأراضي الدنماركية خلال الأشهر الستة المقبلة.
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وفي مقابلة مع صحيفة "بيرلينغسكه" الدنماركية، أكد بولسن أن هذه الخطوة تمثل هدفًا طموحًا يسعى لتحقيقه، مشيرًا إلى أن نقل هذه المصانع سيسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للدنمارك، بالإضافة إلى دعم سلاسل التوريد العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح أن هذه المصانع بعضها سيقع في مدينة أودنسه، حيث تم مؤخرا إنشاء مركز دنماركي للطائرات المسيّرة.

ولفت إلى انه هذه المصانع ستتنوع في تخصصاتها، لكنها ستركّز على تلك القادرة على المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في تحديث الجيش الدنماركي، معتبرا أن الدنمارك ستتمكن خلال سنوات قليلة من بناء قاعدة صناعية دفاعية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الأسلحة إلى الحلفاء.

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