هل تشير التحركات الإيرانية إلى تصعيد عسكري وشيك؟

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كتبت "العربية": تشهد المنطقة تصعيدًا خطيرًا يعيد ترتيب الحسابات الإقليمية، حيث تواصل تحركاتها النشطة لتعزيز نفوذها وتزويد وكلائها بالسلاح، وسط تقارير تفيد بوجود استعدادات أميركية لمواجهة عسكرية محتملة.هذه التطورات تشير إلى دخول الصراع مرحلة جديدة، وفقًا لتصريحات المسؤولين وتقارير الاستخبارات المتعلقة بشحنات الأسلحة غير المسبوقة.وبعد ضبط النفس، يبدو أن إيران قد انتقلت إلى استراتيجية جديدة تجمع بين التهديد بالتهدئة وتعزيز قدراتها العسكرية وتحديث ترسانة ميليشياتها. "حرب الاثني عشر يومًا" كانت نقطة فارقة دفعت لإعادة حساباتها، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.نقلت قناة "برس تي في" عن مسؤول إيراني تحذيره من أن تستعد لمواجهة عسكرية تحت غطاء . ويربط المراقبون هذا التصعيد بعدد من الاستهدافات التي طالت قيادات إيرانية ومخازن أسلحة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.ووفقًا لتقرير " "، تم ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بلغ وزنها 750 طنًا، وتضمنت صواريخ، طائرات مسيرة، ومنظومات دفاع متقدمة.تكشف عمليات التهريب التي شملت بحارة يمنيين واستخدام خطوط بحرية متكررة عن شبكة معقدة من التهريب تعمل بسرية منذ سنوات.أعلن الجيش عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من إلى . وتقارير أخرى تؤكد استخدام مركبات صغيرة لتجاوز الرقابة، مما يعكس إصرار تعويض خسائرها العسكرية رغم المراقبة الدقيقة التي تفرضها الأطراف المعنية في المنطقة.تعتبر طهران أن الحوثيين هم الورقة الأقوى في أجندتها الإقليمية. يشير فواز منصر إلى أن الأسلحة المصادرة (مثل صواريخ كروز، وصواريخ فرط صوتية، ومنظومات بحرية) تشير إلى استعداد الحوثيين لتصعيد الوضع العسكري في باب المندب، بما يعكس توجهًا لاتباع سياسة ردع متقدمة.ويتسارع نشاط في مضيق هرمز، في وقت يعزز فيه الحوثيون قدراتهم العسكرية في البحر الأحمر. يهدف هذا التحرك إلى إبقاء مضيقَي هرمز وباب المندب تحت ضغط مستمر، ما يعرض أمن الطاقة العالمي للخطر في حال حدوث أي تصعيد.على الرغم من نفي إيران الرسمي لإرسال الأسلحة، يشكك العديد من المراقبين في صحة هذا النفي. الصحفي عماد أبشناس يرى أن طهران تتجنب التورط المباشر في العمليات العسكرية، بل تعتمد على طرق تهريب غير تقليدية عبر دول وسيطة لتفادي التورط المباشر والتأثير على صورتها الدولية.المرحلة الحالية تتسم بصراع استخباراتي مكثّف. استهدفت شخصيات حساسة داخل إيران خلال الحرب الأخيرة، فيما طهران سارعت لإعادة تشكيل منظوماتها الأمنية والعسكرية.إيران تصعّد في الميدان، وأميركا تستعد لردع إقليمي أوسع. الحوثيون يتحولون إلى ذراع رئيسية، في وقت تتشابك فيه الخطوط البحرية والجبهات الاستخباراتية. يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر، وسط غموض حول ما إذا كانت المواجهة المقبلة ستبقى في الظل.. أم تتحوّل إلى صراع مكشوف؟