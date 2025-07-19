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عربي-دولي

قائد أمن السويداء: ملتزمون بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:54
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أكد قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي أن الدولة السورية ملتزمة بشكل كامل بوقف إطلاق النار في المحافظة، مشددًا على أن سوريا وطن للجميع، وأن الأجهزة الأمنية لا تتعامل بأي خلفية طائفية أو مسبقة مع أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري.
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وفي تصريحات رسمية، أوضح الدالاتي أن الاقتتال الداخلي الذي اندلع بين بعض العصابات في المحافظة وأبناء من العشائر البدوية اضطر الأجهزة الأمنية للتدخل حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس السوري شدد خلال توجيهاته اليوم على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدًا أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة ببسط النظام وتنفيذ القانون.

ودعا قائد الأمن العشائر إلى الانسحاب من خطوط التماس والمواجهة، وترك مسؤولية ضبط الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون للدولة وأجهزتها المختصة.
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