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الرئيس الفلسطيني يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الوطني قبل نهاية العام

Lebanon 24
19-07-2025 | 13:36
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما يقضي بإجراء انتخابات لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد قبل نهاية عام 2025، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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وجاء القرار عقب اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المجلس الجديد سيتألف من 350 عضوا، حيث يمثل ثلثا الأعضاء فلسطينيي الداخل، والثلث الآخر من الشتات.

وسيتم تشكيل لجنة تحضيرية لتنظيم التصويت برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وستضم اللجنة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل السياسية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الخارج.

وبموجب المرسوم، يتعين على اللجنة تقديم إطارها وترتيباتها الانتخابية للموافقة عليها خلال أسبوعين.
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