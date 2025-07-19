الرئيس الفلسطيني يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الوطني قبل نهاية العام

Advertisement

وجاء القرار عقب اجتماع عقدته مؤخرا في .وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سيتألف من 350 عضوا، حيث يمثل ثلثا الأعضاء فلسطينيي الداخل، والثلث الآخر من الشتات.وسيتم تشكيل لجنة تحضيرية لتنظيم التصويت برئاسة رئيس الفلسطيني.وستضم اللجنة أعضاء من لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل السياسية والمنظمات الشعبية ومنظمات والجاليات الفلسطينية في الخارج.وبموجب المرسوم، يتعين على اللجنة تقديم إطارها وترتيباتها للموافقة عليها خلال أسبوعين.