بعد اشتباكات عنيفة.. المجموعات الدرزية تستعيد السيطرة على السويداء

أفادت مصادر ، بانسحاب مقاتلي العشائر من مدينة ، مساء اليوم السبت 19 .

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ووفقا لمصادر ، فإن مقاتلين من أبناء شنوا هجوما واسعا استعادوا من خلاله السيطرة على كافة أحياء مدينة السويداء، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تخللها استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، في ظل حالة من التوتر والقلق بين المدنيين.

وجاء ذلك بعد نداءات شعبية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت أبناء الطائفة الدرزية إلى "الفزعة" والنفير العام، مستخدمة عبارات من قبيل "يا غيرة الدين"، وُصفت بأنها تعبئة لمعركة وجود.