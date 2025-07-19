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عربي-دولي

بعد اشتباكات عنيفة.. المجموعات الدرزية تستعيد السيطرة على السويداء

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:07
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أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء، مساء اليوم السبت 19 تموز.
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ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية شنوا هجوما واسعا استعادوا من خلاله السيطرة على كافة أحياء مدينة السويداء، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تخللها استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، في ظل حالة من التوتر والقلق بين المدنيين.
 
وجاء ذلك بعد نداءات شعبية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت أبناء الطائفة الدرزية إلى "الفزعة" والنفير العام، مستخدمة عبارات من قبيل "يا غيرة الدين"، وُصفت بأنها تعبئة لمعركة وجود.
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