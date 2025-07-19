Advertisement

عربي-دولي

فيديو قيلَ إنه لبشار الأسد في موسكو.. شاهدوه!

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1393988-638885568991761334.jpg
Doc-P-1393988-638885568991761334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، مقطع فيديو يُظهر شخصاً قيلَ إنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
Advertisement
 
 
وأظهر الفيديو شخصاً يرتدي نظارة داخل سيارة، من دون أن يتم تحديد مكان وزمان الفيديو الذي علق عليه عبد الرحمن بالقول: "يقال إنه الفار بشار في موسكو".
 
 
المتابعون علقوا على الفيديو، فمنهم من قال إن هذا الفيديو يعود للأسد نفسه، فيما رأى آخرون أن الشخص الذي بدا في الفيديو قد يشبه الرئيس السوري السابق لكنه ليس هو.
 
 
ومنذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، فرّ الأسد إلى روسيا، ومنذ ذلك الحين لم تُعرف أي أخبار عنه.
 
 
وقبل شهر، انتشر مقطع فيديو لماهر الأسد، شقيق بشار، داخل أحد المقاهي في روسيا، حيث بدا جالساً هناك يدخن "النرجيلة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لم أثق بحافظ وبشار الأسد ولا أثق بالشرع
lebanon 24
20/07/2025 08:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لفتاة بالسويداء تحمل السلاح.. شاهدوه
lebanon 24
20/07/2025 08:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
lebanon 24
20/07/2025 08:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نادر لنصرالله ومعه طفل صغير.. شاهدوه
lebanon 24
20/07/2025 08:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:51 | 2025-07-20
00:34 | 2025-07-20
23:57 | 2025-07-19
23:41 | 2025-07-19
23:17 | 2025-07-19
16:00 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24