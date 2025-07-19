فيديو قيلَ إنه لبشار الأسد في موسكو.. شاهدوه!

نشر رئيس ، مقطع فيديو يُظهر شخصاً قيلَ إنه الرئيس السوري السابق .

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وأظهر الفيديو شخصاً يرتدي نظارة داخل سيارة، من دون أن يتم تحديد مكان وزمان الفيديو الذي علق عليه بالقول: "يقال إنه الفار بشار في ".

المتابعون علقوا على الفيديو، فمنهم من قال إن هذا الفيديو يعود للأسد نفسه، فيما رأى آخرون أن الشخص الذي بدا في الفيديو قد يشبه الرئيس السوري السابق لكنه ليس هو.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، فرّ إلى ، ومنذ ذلك الحين لم تُعرف أي عنه.

وقبل شهر، انتشر مقطع فيديو لماهر الأسد، شقيق بشار، داخل أحد المقاهي في روسيا، حيث بدا جالساً هناك يدخن "النرجيلة".