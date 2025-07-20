برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا

Advertisement

دعا المبعوث الأميركي إلى ، توم برّاك، جميع الفصائل المتحاربة على الأراضي إلى إلقاء سلاحها فورًا، مؤكدًا أن السلام والحوار يجب أن يسودا الآن لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار.وفي سلسلة تصريحات، حذر برّاك من أن الاشتباكات الجارية في محافظة تسببت في "صدمة عميقة"، مؤكدًا أن هذه المعارك تقوّض سلطة الحكومة وتزعزع النظام.