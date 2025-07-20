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برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا

Lebanon 24
20-07-2025 | 00:34
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دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، جميع الفصائل المتحاربة على الأراضي السورية إلى إلقاء سلاحها فورًا، مؤكدًا أن السلام والحوار يجب أن يسودا الآن لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار.
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وفي سلسلة تصريحات، حذر برّاك من أن الاشتباكات الجارية في محافظة السويداء تسببت في "صدمة عميقة"، مؤكدًا أن هذه المعارك تقوّض سلطة الحكومة وتزعزع النظام.
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